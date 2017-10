'Geheime beveiligingsdata luchthaven Heathrow op straat gevonden'

Een usb-stick met daarop geheime informatie over de Londense luchthaven Heathrow is op straat in Londen gevonden. Ze bevatten onder meer de routes en beveiligingsdetails voor wanneer de koningin, buitenlandse hoogwaardigheidsbekleders en toppolitici de drukste luchthaven van Groot-Brittannië aandoen.

Op de USB-stick staat ook een kaart met daarop alle plekken waar beveiligingscamera's hangen, naast een vluchtroute voor de Heathrow Express, de trein naar de luchthaven. In andere bestanden is onder meer informatie over het ultrasone opsporingssysteem terug te vinden dat de landings- en startbanen beveiligt en een lijst van welke documenten vereist zijn om elke zone van de luchthaven te kunnen betreden.



Een onbekende man vond de usb-stick in Ilbert Street, zowat 15 kilometer van Heathrow verwijderd. Enkele dagen later nam hij de stick mee naar de bibliotheek, waar hij de inhoud ervan doorzocht op een computer. Toen hij besefte dat het om geheime informatie ging, benaderde hij de krant Sunday Mirror.

Gehackt?

De bestanden zijn mogelijk gehackt en vervolgens gedownload op de geheugenstick. Dat zou betekenen dat er een probleem is met de cyberbeveiliging van Heathrow. Maar omdat de stick zo dicht bij Heathrow gevonden werd, lijkt het The Mirror aannemelijker dat een luchthavenmedewerker zich toegang heeft verschaft tot de informatie en de stick verloor. Aangenomen wordt dat de persoon die de stick verloor rechtmatig toegang had tot de data, maar wellicht niet de toestemming had om die op een stick mee te nemen.

Intern onderzoek