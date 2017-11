Geheime deal: veel IS'ers mochten Raqqa ontvluchten

De BBC sprak de Syrische vrachtwagens chauffeurs die voor de geheime evacuatie werden ingehuurd. Hen werd duizenden dollars aan zwijggeld toegezegd niet uit de school te klappen. Maar toen betaling uitbleef en hun voertuigen onderweg waren beschadigd deden de chauffeurs hun verhaal en vertelden en passant over martelingen onderweg, door Europese, IS-strijders. Het gewapende konvooi met enkele van de beruchtste IS-leden, tientallen buitenlandse strijders, hun familieleden en massa's wapens en munitie verliet midden oktober de Syrische stad Raqqa, de hoofdstad van het zelfverklaarde kalifaat. De stoet was zes tot zeven kilometer lang en bestond uit vijftig vrachtwagens, dertien bussen en meer dan honderd voertuigen van IS, zo vertelden getuigen aan de BBC. De geheime deal was bedacht door plaatselijke functionarissen, na vier maanden van felle gevechten die de stad verwoestten. De gedachte was een einde te maken aan de bombardementen en levens van Arabische, Koerdische en andere strijdkrachten te sparen die tegen de kamikazes IS moesten vechten.

Franse jihadisten

Veel meer terroristen dan gedacht konden zo ontsnappen uit Raqqa, meldt de BBC. De meesten hebben zich intussen verspreid over heel Syrië; sommigen zijn in Turkije gesignaleerd en zijn mogelijk op weg naar Europa. In de groep zouden in ieder geval de nodige Franse jihadisten hebben gezeten, aldus de getuigen. Ze hoorden ook andere Europese talen die ze niet goed konden plaatsen.



Het was de bedoeling dat de deal geheim zou blijven. De BBC hoorde echter tientallen getuigen en sprak ook met mannen die over de deal onderhandelden. Geconfronteerd met deze bewijzen erkenden de autoriteiten dat inderdaad zo'n 250 IS-strijders en 3.500 familieleden Raqqa hadden mogen verlaten.



"We wilden niet dat er iemand vertrok", reageerde kolonel Ryan Dillon, woordvoerder van de westerse coalitie tegen IS. "Maar dit gaat terug tot het hart van onze strategie: 'door, met en via' lokale leiders op het terrein. Het komt aan op de Syriërs. Zij zijn degenen die vechten en sterven, zij mogen de beslissingen nemen met betrekking tot de operaties."