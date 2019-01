Geheimzinnige moordzaak na 26 jaar opgelost door stukje kauwgom

Ruim vijfentwintig jaar was de brutale moord op Christy Mirack (25) uit Lancaster (Pennsylvania) een groot mysterie. Nu kan de cold case eindelijk afgesloten worden, dankzij dna-materiaal dat in een stukje kauwgom en een flesje water is gevonden. De dader, de vijftigjarige DJ Raymond Charles Rowe moet levenslang de cel in.

Op 21 december 1992 werd het lichaam van de 25-jarige Christy Mirack gevonden op de vloer van haar woonkamer. Na onderzoek bleek dat ze was gewurgd, geslagen met een houten plank en tot slot verkracht.

Mirack was een leerkracht op de lagere school in de buurt. Net voor ze werd aangevallen, wilde ze naar haar werk te gaan. Ze had haar jas en handschoenen al aan. In de gang stond een tas met kerstcadeautjes om die dag aan haar leerlingen en collega’s te geven.



In de jaren na haar moord werden verschillende dna-stalen vergeleken met die van de mogelijke moordenaar, maar een match bleef uit. De rechercheurs stonden sindsdien voor een mysterie.

Halfzus gevonden

In 2017 kwam er dan toch onverwacht schot in de zaak. De dna-stalen van de moordenaar (die werden gevonden op het lichaam van Christy en op het tapijt in haar huis) werden twee jaar geleden naar GEDmatch gestuurd, een publieke databank met DNA-materiaal. Iedereen die wil, kan er vrijwillig dna opslaan, waardoor de databank van onschatbare waarde is voor wetenschappers en rechercheurs. Ook kunnen mensen via deze databank zoeken naar eventuele verre familieleden.



In de databank werd één gedeeltelijke match gevonden met een mogelijk familielid van de moordenaar. Het ging om het dna van een vrouw, die later de halfzus van de vijftigjarige Raymond Charles Rowe bleek te zijn.

Volledig scherm De openbaar aanklager kondigt de doorbraak aan in de cold case rond de moord op Christy Mirack (25) in Lancaster, Pennsylvania. © AP

Kauwgom

Rowe werd vervolgens snel opgespoord in dezelfde regio waar Christy jaren geleden werd vermoord. Om te bewijzen dat het zijn dna was, dat werd gevonden op de plaats van de moord, hadden rechercheurs alleen nog maar recent dna-materiaal van hem nodig. Ze slaagden erin een stukje kauwgom en een flesje water te ontfutselen die Rowe net daarvoor had gebruikt tijdens een dj-sessie op een school.



Het dna van de kauwgom en het flesje matchte vervolgens met het dna dat 26 jaar geleden werden gevonden. In juni werd Rowe thuis gearresteerd, op amper enkele kilometers van de plaats van de moord.



Tijdens het verhoor werd duidelijk wat er op de dag van de moord had afgespeeld. Rowe was met de auto, een witte Toyota die werd gezien door getuigen, naar het appartement van Mirack gereden. Daar forceerde hij de deur en viel hij de vrouw aan. Waarom hij juist haar moet hebben, is nog steeds een groot vraagteken. Of de twee elkaar kende, is ook niet bekend.

Volledig scherm Raymond Charles Rowe. © AP

‘Sorry’