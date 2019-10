Geld is op: Notre Dame ontslaat half jaar na brand groot deel personeel

Voor die werkzaamheden stroomt het geld nog niet binnen zoals werd verwacht. Al snel na de brand werd, nadat de eerste toezeggingen kwamen, gesproken over een miljard euro. Tot nu toe is nog maar 104 miljoen euro aan giften ook echt overgeboekt. ,,Het is nog veel te vroeg om te zeggen of er genoeg geld wordt gedoneerd’’, zei minister van Cultuur Franck Riester. ,,Als het nodig is, zal de overheid bijspringen. We laten de Notre Dame niet aan haar lot over.’’



Toezeggingen zijn er wel, en veel ook. Volgens minister Riester hebben donateurs in totaal nu 922 miljoen euro beloofd te geven. Wie die gevers zijn en waar dat geld naartoe gaat, zei de minister niet.



De drie organisaties die het geld officieel inzamelen zeggen op hun beurt 616 miljoen aan ‘giften en toezeggingen’ binnen te hebben uit 152 landen. Onder hen zijn Franse miljonairs en grote Franse bedrijven, maar bijvoorbeeld ook de Braziliaanse filantroop en miljardair Lily Safra.