Geplaagde Britten weer wereldnieuws, en het zat al zo tegen dit jaar

Restaurant VS klaagt verzeke­raar aan wegens coronaver­lie­zen

17 december De eigenaren van een restaurant in de Amerikaanse stad New Orleans hebben maandag bij het begin van een rechtszaak geëist dat verzekeraar Lloyd’s of London verliezen als gevolg van de coronacrisis vergoedt. Het restaurant Oceana Grill met 500 zitplaatsen in de toeristische buurt French Quarter wil de rechter ervan overtuigen dat vergoeding van de schade als gevolg van de door de overheid afgedwongen sluiting onder de allriskpolis valt.