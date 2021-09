Geruchten over fraude bij verkiezingen Rusland: 2000 onregelmatigheden op dag één

Op vrijdag, de eerste dag van de parlementsverkiezingen in Rusland, hebben onafhankelijke waarnemers rond de tweeduizend onregelmatigheden geconstateerd. Zo zouden mensen meer dan één keer een stem hebben uitgebracht. Dat stellen waarnemers van Golos, een organisatie voor de rechten van kiezers, in een zaterdag gepubliceerd rapport.

Ook zouden stemmen zijn geronseld en grote groepen staatsambtenaren, van wie velen in uniform, zijn gemobiliseerd om te gaan stemmen, zodat de regerende partij Verenigd Rusland de overwinning zeker zou kunnen stellen.

De lokale politicus Irina Fatjanova uit Sint-Petersburg, die voorheen gelieerd was aan oppositieleider Aleksej Navalny, liet via Twitter weten: ‘Het was een verschrikkelijke dag. Vettig en smerig.’ Daarentegen sprak Ella Pamfilova, de leider van de Centrale Verkiezingscommissie, haar lof uit over de organisatie van de stembusgang.

Parlementsmeerderheid

Deze commissie maakt overigens melding van buitenlandse inmenging in de vorm van drie cyberaanvallen. Twee daarvan zouden zijn gericht tegen de website van de commissie, de derde zou een DDoS-aanval zijn geweest, waarbij de server overbelast raakte.

De verkiezingen in Rusland zijn vrijdag begonnen en duren drie dagen. De Russen kiezen een nieuwe Staatsdoema (lagerhuis), die 450 leden telt, en ook regionale en lokale besturen. De partij Verenigd Rusland is momenteel de grootste partij en geldt als Kremlin-vriendelijk. Ze levert alle ministers in het kabinet van president Vladimir Poetin. Tijdens de vorige parlementsverkiezingen, in 2016, behaalde de partij 54,2 procent van de stemmen, en nam daarmee 343 van de 450 zetels in.

Geen buitenlandse waarnemers

In de aanloop naar de verkiezingen heeft het Kremlin er veel aan gedaan om de meerderheid van Verenigd Rusland in de doema te behouden: oppositiepolitici zijn van de kieslijsten geschrapt, gearresteerd of het land uitgejaagd, de onafhankelijke en kritische media verder ingeperkt. En het recht om te demonstreren is vrijwel geheel uitgekleed.

Bij de Russische parlementsverkiezingen waren voor het eerst sinds de tijd van de Sovjet-Unie geen buitenlandse waarnemers aanwezig. De Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE) besloot haar waarnemers dit jaar niet te sturen vanwege beperkingen die Rusland had opgelegd aangaande de observatie van de verkiezingen.

Bekijk onze nieuwsvideo’s in onderstaande playlist: