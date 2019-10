Gestolen kunstschat duikt na 20 jaar op bij Ethiopische vluchteling

Maar hoe belandde de kroon in Nederland, en waarom duurde het zo lang voor dat duidelijk werd? Het verhaal begint in de jaren 90, als de Ethiopiër Sirak Asfaw als vluchteling naar Nederland komt en in Rotterdam gaat wonen.



Zijn woning werd een trefpunt voor Ethiopische vluchtelingen en Ethiopiërs op doorreis. Sirak ontdekte, zo heeft hij verklaard, dat één van die bezoekers een gouden kroon in een koffer had verstopt.



Brand: ,,Hij had meteen door dat het Ethiopisch erfgoed was en sprak de man erop aan. Duidelijk was dat die het op de zwarte markt wilde verkopen. Sirak confisqueerde het werk en heeft de man de deur gewezen. Dat ging niet zomaar en leidde tot bedreigingen.”



Na zijn daad begreep Asfaw dat hij zich wel iets op de hals had gehaald. De schat teruggeven aan Ethiopië was geen optie, volgens Brand omdat daar destijds een gevreesd communistisch regiem zat dat dit soort diefstaf waarschijnlijk mogelijk had gemaakt. ,,Dus hij wachtte op betere tijden.”