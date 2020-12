Gestrand in Engeland: ‘Nu eten we de kerstpudding zelf maar op’

Hij stond al met één been in Nederland. Student Julius Itjeshorst (25) was al ingecheckt op de boot van Newcastle naar IJmuiden toen hij hoorde dat de grenzen dicht gingen vanwege een snel oprukkende variant van het coronavirus. Hij had zijn spullen zelfs al afgegooid in zijn hut. Op het dek wachtte hij met zijn vriendin tot ze zouden vertrekken. Kerst met familie in Nederland kon ze niet meer ontgaan, dacht Itjeshorst opgelucht toen hij op de valreep nog dit plekje had weten te bemachtigen.