Gestrand in Marokko: Fransen mogen naar huis, Nederlanders (nog) niet

Het Noord-Afrikaanse land besloot gisteren alle vluchten en ook ferryverbindingen naar een aantal landen in Europa voor onbepaalde tijd te schrappen, evenals naar buurland Algerije dat bijna veertig besmettingsgevallen telt en in de regio als grote risicofactor wordt gezien.



Door het besluit is een groot aantal Marokko-gangers, zowel toeristen als Marokkanen met een dubbel paspoort, vast komen te zitten. Dat zorgde gisteren en vandaag voor onzekerheid over de terugreis. Het levert de komende tijd ook tal van andere problemen op, zoals wanneer in Nederland overleden Marokkanen niet in hun moederland kunnen worden begraven.

Voor toeristen wordt het vooral puzzelen hoe terug te komen. Sanne van Stijn uit Nieuwerkerk aan de IJssel heeft geen idee hoe dat zal gaan. ,,Easyjet heeft alleen laten weten dat de vlucht is geannuleerd. Voor de rest kregen we een standaardmail dat we een hotelnacht van ze kregen. Maar het gaat natuurlijk niet om een nacht. We zouden dinsdag teruggaan. We zijn nu met andere mensen naar alternatieven aan het kijken. Misschien terug via Zwitserland of Engeland. We kijken of we kunnen omboeken, maar dat kost dan 1300 euro per ticket, maar we weten dus niet of die landen hun grenzen dichtgooien. Dan ben je dertig uur onderweg.”

Onbegrip

Er is onder de Marokko-gangers onbegrip rond de vraag waarom de Nederlanders niet terug naar huis zouden mogen. Je zou denken dat een land liever buitenlanders eruit wil hebben dan erin, in zo’n situatie. Een woordvoerder van het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken weet ervan. ,,We weten dat er Nederlanders aan de grens problemen hebben en het land niet uit mogen. Wij staan in contact met de Marokkaanse autoriteiten. Maar het is aan de luchtvaartmaatschappijen om te beslissen wie zij mee kunnen nemen.”

Volledig scherm Gestrande reizigers vanmiddag op Tangier Ibn Battuta Airport. © AFP

De Franse minister van Buitenlandse Zaken, Jean-Yves Le Drian, laat vanmiddag op Twitter weten dat de Franse staatsburgers in ieder geval wél naar huis kunnen. ‘Ik heb gisteren en vandaag enige keren overleg gehad met mijn Marokkaanse collega Nasser Bourita voor de terugkeer van onze landgenoten uit Marokko. De eerste vluchten zijn sinds vanochtend vertrokken naar Frankrijk.’ Volgens Le Drian zijn de Franse ambassade in Marokko en het crisiscentrum in Parijs hard bezig de problemen op te lossen.

Het Marokkaanse besluit het vliegverkeer tot nader order te staken, gold behalve voor vluchten van en naar Frankrijk en Nederland ook voor Spanje, Duitsland, Italië, Portugal en België. Marokko telt nu zeventien gevallen. Gisteren kwamen er acht bij, vier in Spaanse Marokkanen, drie Italiaanse Marokkanen en een Franse Marokkaan, aldus de Marokkaanse autoriteiten. Alle besmettingsgevallen in Marokko zijn herleid naar een Europese bron.

Een zieke is in Marokko is overleden. Een 89-jarige vrouw die was opgenomen in het Moulay Youssef-ziekenhuis in Casablanca overleed dinsdag. Ze was vorige week in kritieke toestand opgenomen nadat ze had gebeld met het speciale corona-telefoonnummer van de overheid. De vrouw kampte met ademhalingsproblemen en was een week daarvoor in Noord-Italië geweest. De vrouw leed aan een chronische ziekte waardoor haar immuunsysteem was verzwakt.