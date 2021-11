Gestrande Nederlander gered van besneeuwde bergkam in Oostenrijk

UPDATE/VIDEO Politie Liverpool maakt dader bomaanval bekend, vrouw heldhafti­ge taxichauf­feur: ‘Een wonder dat hij leeft’

De Britse politie heeft de identiteit bekendgemaakt van de man die gisteren om het leven kwam door een bom af te laten gaan in een taxi in Liverpool. Het gaat om de 32-jarige Emad al Swealmeen. De vrouw van de heldhaftige taxichauffeur David Perry, die Al Swealmeen opsloot in zijn taxi, meldt op haar beurt blij te zijn dat ze haar man weer in de armen kon sluiten.

16 november