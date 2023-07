Getuige van doodschieten Franse Nahel (17) zegt dat zijn voet van rem gleed

Met videoEen passagier in de auto van de door de politie doodgeschoten Nahel in Nanterre heeft een verklaring afgelegd over wat er volgens hem is gebeurd. Hij zegt dat de voet van de 17-jarige Nahel van het rempedaal gleed waardoor de auto vooruitging. Daarop schoot de politie Nahel dood.

Volledig scherm Nahels dood heeft in heel Frankrijk tot woede en rellen geleid. © AFP De 17-jarige Nahel zat dinsdagochtend achter het stuur van een gele, geleende Mercedes toen hij twee motoragenten hem lieten stoppen. De getuige, van wie de naam niet bekend is gemaakt, zat samen met een andere vriend en Nahel in de auto. Aan het Franse tv-programma BFMTV legt hij uit wat er is gebeurd: ,,We besloten een ritje rond Nanterre te maken. Na een paar minuten reden we op de busbaan toen ik de motorrijders van de politie zag. Zij begonnen ons te volgen.”



De agenten gaven aan dat de jongens moesten stoppen. Nahel stopte de auto en deed zijn raam omlaag. ,,De agent zei toen tegen hem: ‘Stop de motor of ik schiet je neer’”, aldus de getuige. Vervolgens zou Nahel door de agent zijn geslagen met het pistool. Dit zou er volgens de getuige voor hebben gezorgd dat Nahel het rempedaal van de automaat losliet, waardoor de auto vooruitging. De jongens raakten in paniek en wilden wegrijden toen de agent op de zijkant van het voertuig schoot. Nahel werd dodelijk in zijn borst geraakt.

Voorruit

Aanvankelijk verklaarde de politie dat een van de agenten had geschoten toen de bestuurder op hen in reed. In een via sociale media verspreid filmpje was echter te zien dat een agent op de voorruit leunde en Nahel van dichtbij onder schot hield terwijl de auto stilstond.

Nahels dood heeft in heel Frankrijk tot woede en rellen geleid. Het werd eerst onrustig in Nanterre, een voorstad van Parijs. Al snel verspreidde het geweld zich naar veel andere Franse steden. Veel mensen zijn kwaad om het politieoptreden en verwijten het korps dat het racistisch en te agressief te werk gaat.

Afgelopen nacht werden er ruim 1300 mensen gearresteerd, waarvan zo'n 400 in Parijs. Bij de rellen raakten zeker 79 agenten gewond. Volgens de Franse krant Le Parisien werden in Vaulx-en-Velin (Lyon) vier politieagenten geraakt door kogels die werden afgevuurd door iemand op een voorbijrijdende scooter die op hen schoot met een jachtgeweer. ,,Er is een rode lijn overschreden”, waarschuwt Alain Barberis, departementssecretaris van de lokale politievakbond. ,,Dit is ongekend en zeer verontrustend.”

De betrokken politieagenten hebben kogelwonden opgelopen in de lies, de rechterdij en de wang onder het linkeroog. Ze zijn vijf tot negen dagen uitgeschakeld. Het parket van Lyon heeft een onderzoek geopend.

Grote menigte bij begrafenis

Nahel is zaterdagmiddag onder grote belangstelling begraven in het Franse Nanterre. Niet alle belangstellenden konden de Ibn Badis-moskee in Nanterre, een voorstad van Parijs, binnenkomen voor het begrafenisgebed, schrijft de Franse krant Le Monde. Bij het gebouw waren mobiele slagbomen geplaatst om de drukte en het verkeer te controleren. Rond de moskee zelf waren afzettingen geplaatst. Zo’n tweehonderd mensen voor wie binnen geen plaats meer was, namen buiten deel aan het gebed.

Staatsbezoek afgezegd

De Franse president Emmanuel Macron heeft het geplande staatsbezoek aan Duitsland afgezegd vanwege de onrust in zijn land. Macron zou eigenlijk zondag aankomen in Stuttgart om maandag en dinsdag een bezoek te brengen aan Ludwigsburg, Berlijn en Dresden.

Het is niet de eerste keer dat de plannen van Macron worden gedwarsboomd door onrust in eigen land. In maart moest hij de Britse koning Charles vragen om zijn staatsbezoek aan Frankrijk uit te stellen vanwege de massale protesten om de pensioenhervormingen. Het zou het eerste staatsbezoek van Charles als koning zijn geweest. Als alles goed gaat haalt hij de reis naar Frankrijk in september in.

Volledig scherm Een agent staat naast een muur waarop de naam van Nahel is geschreven in Nantes. © AFP