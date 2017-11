Getuigen in moordzaak liegen: man na 27 jaar vrij, maar nog altijd schuldig

Sanborn was 16 jaar toen de moord werd gepleegd. Het lichaam van zijn vriendin Jessica Briggs werd in de vroege ochtend van 24 mei 1989 gevonden in de Portland Harbour. Ze was doodgestoken en de politie ging ervan uit dat ze was vermoord aan het einde van Maine State Pier, waar toen een droogdok was. Al snel kwam haar vriendje in het vizier als verdachte en in 1993 werd hij schuldig bevonden aan moord en veroordeeld tot 70 jaar cel. Dat gebeurde op basis van drie getuigenissen. De enige ooggetuige in de zaak, Hope Cady, bekende in april van dit jaar al dat ze gelogen had, en nu gaf ook een tweede getuige, Glenn Brown, toe dat hij niet de waarheid had verteld.

Blind

Hope Cady was 13 op het moment van de moord en woonde op straat nadat ze thuis was weggelopen. Toen Sanborn was opgepakt, stapte ze naar de politie en vertelde ze hoe ze had gezien dat hij samen met een groepje anderen – onder wie de vrouw met wie hij intussen getrouwd is – Jessica had omsingeld en neergestoken. Dat, terwijl ze wettelijk blind was verklaard en de moord gebeurde aan het einde van een slecht verlichte pier. In april bekende ze dat de politie haar had gedicteerd wat ze moest zeggen en gedreigd had haar anders in de cel te gooien. Dinsdag bevestigde ze dat nog eens.



Ook Glenn Brown (47) getuigde toen dat hij loog. Hij was destijds 19 jaar en werkte samen met Jessica in een restaurant. Ze trokken op met een groepje vrienden, waartoe ook Sanborn behoorde. Brown verklaarde na de feiten dat hij Sanborn de avond van de moord had zien rondlopen met een mes, op zoek naar Jessica. Brown had al een strafblad en bekende afgelopen dinsdag dat ook hij bang was dat hij door de politie in de cel zou worden gegooid als hij niet tegen Sanborn getuigde.



De derde getuige, Gerard Rossi, was een veertiger op het moment van de moord en deelde een woning met Sanborn. Hij getuigde dat de verdachte hem tot drie keer toe had gezegd dat hij Jessica zou ombrengen. Rossi is intussen overleden, maar vorige maand verklaarde ene Crystal Call dat hij had gelogen omdat de politie bewijs had dat hij haar had verkracht toen ze 14 of 15 was.