Gevaarlijk of niet, Floortje móest echt terug naar Jemen

Gisterochtend kwam de presentatrice van Floortje naar het einde van de wereld weer thuis na een reportage in het door conflict verscheurde Jemen. Met het Rode Kruis reisde ze naar het moeilijk toegankelijke Sana'a en daarna richting de frontlinie in het noorden bij de stad Sa'dah.



Dessing moest voor vertrek wel even een knop omzetten. De laatste keer dat ze in Jemen was, lag ze met haar ploeg onder vuur. ,,Ik wilde dit graag doen en vond het belangrijk terug te gaan. De vorige keer was heftig. Toen belandden we in grondgevechten tussen ruziënde milities die tanks en mortieren inzetten. Dat was uitzonderlijk. Toevallig vochten ze in de straat waar wij waren. Ik heb toen nooit het verhaal kunnen maken dat ik wilde maken, want er komt geen einde aan die oorlog. Wij hebben daar even meegemaakt wat mensen elke dag ondergaan. Om tien uur was een staakt-het-vuren afgesproken, om half tien was het nog totale chaos. Toen het stil was, konden wij met piepende banden naar het vliegveld en het land uit met een ingelaste vlucht."