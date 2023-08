Gevaarlijke ‘poepbacterie’ in zeewater populaire Franse badplaatsen

Polen versterkt grens met Belarus verder: ‘Iedereen zegt dat er iets gaat gebeuren’

Of het nu een vergissing was of opzet, de aanwezigheid van twee Belarussische gevechtshelikopters in het Poolse luchtruim zorgt ervoor dat de spanning tussen beide landen verder oploopt. Moeten we ons zorgen maken? ,,Ze testen hoe ver ze kunnen gaan.’’