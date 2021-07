Gevaccineerd IJsland draait reeks coronaversoepelingen terug vanwege deltavariant

Wegens stijgende besmettingsaantallen heeft IJsland besloten een reeks coronaversoepelingen terug te draaien. Vanaf morgen moet iedereen op het eiland minstens een meter afstand houden en geldt in overdekte openbare ruimten ook weer een mondkapjesplicht. Bars, clubs en restaurants gaan om 23.00 uur dicht en aan bijeenkomsten mogen hooguit tweehonderd personen deelnemen. De maatregelen gelden in ieder geval tot 13 augustus.

Nog maar vier weken geleden had IJsland alle coronamaatregelen ingetrokken. Die hadden het eiland vijftien maanden in de greep gehouden en de opluchting was groot toen de mondkapjes niet meer op hoefden. Maar nu heeft de IJslandse regering besloten opnieuw beperkingen in te voeren, omdat het aantal coronabesmettingen te snel stijgt. En dat terwijl bijna 90 procent van de bevolking boven de 16 jaar volledig is gevaccineerd.

Niettemin zijn er de afgelopen dagen enige duizenden nieuwe besmettingsgevallen geregistreerd, wat zorgen baart in een land met slechts 360.000 inwoners. Ruim duizend mensen zitten sinds gisteren in quarantaine. Driekwart van de nieuwe besmettingen betreft personen die al zijn ingeënt. Het gaat voornamelijk om de deltavariant. De vooraanstaande IJslandse epidemioloog Pórólfur Gudason spreekt van een nieuwe golf. ,,Gelukkig zien we tot nu toe geen ernstige gevallen, dankzij de vaccinaties. Maar je weet niet wat er gebeurt als de besmettingen snel toenemen. Kwetsbare groepen lopen dan extra gevaar.”

Quote We voorzien geen enorme impact op de toeristen­in­du­strie, behalve voor de horeca en voor evenemen­ten die de komende weken zijn gepland Bjarnheiour Hallsdóttir, voorzitter van de Icelandic Tourist Board

Reykjavik

Er zijn besmettingen vastgesteld in alle delen van het land, maar de meeste zijn in Reykjavik en omgeving. Bijna vijfhonderd mensen zijn daar gisteren in quarantaine gegaan en de verwachting is dat dat aantal de komende dagen zal oplopen. Weinig mensen hebben echt last van ziekteverschijnselen en blijven anderen gewoon zien (en aansteken) in plaats van dat ze zich een keer laten testen, zo luidt een klacht uit medische hoek. Epidemioloog Gudason zei in lokale media dat als niet zoveel IJslanders al waren gevaccineerd er veel drastischer beperkingen nodig zouden zijn geweest.

Bjarnheiour Hallsdóttir, voorzitter van de Icelandic Tourist Board, is niet blij met de nieuwe maatregelen maar verwacht dat de gevolgen voor haar industrie zullen meevallen. ,,We voorzien geen enorme impact op de toeristenindustrie, behalve voor de horeca en voor evenementen die de komende weken zijn gepland”, aldus Hallsdóttir in de lokale krant Morgunbladid. Onduidelijk is wat de impact zal zijn op groepsreizen, nu er weer een meter afstand geldt.

De nieuwe besmettingen zijn een tegenvaller voor het land dat ongeveer een modelstatus had in de aanpak van corona. 'Slechts’ dertig IJslanders overleden aan Covid-19. De aanpak was mede succesvol, omdat IJsland een afgelegen eiland is met relatief weinig inwoners (360.000) die bovendien bijna allemaal meededen aan alle preventiemaatregelen. Op die manier kon IJsland daarna als eerste land in Europa weer grootschalig toeristen ontvangen. In juni alleen al leverde dat 42.000 reizigers op. Dat is van groot belang, want 16 procent van de IJslanders werkt in de toeristenindustrie.

Voor aankomende reizigers naar IJsland betekenen de nieuwe maatregelen dat ze van 27 juli een negatief testbewijs van maximaal 72 uur oud moeten kunnen overleggen of een bewijs van volledige vaccinatie. Kinderen geboren in 2005 of later zijn hiervan uitgezonderd.

