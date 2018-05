Gevangene met verlof schiet twee agenten en voorbijganger dood in Luik

Herman werd gezien als een kruimelcrimineel. Zijn naam komt volgens bronnen niet voor op de lijst met mensen die in verband worden gebracht met radicalisme of terrorisme. Zijn motief is vooralsnog onduidelijk. Volgens La Dernière Heure heeft de politie aan journalisten van die krant vertelt dat de dader 'Allahu akbar' zou hebben geroepen. HLN meldt dat hij in de gevangenis is geradicaliseerd. Medegevangenen omschrijven Herman als 'marginaal en gewelddadig'.



Volgens de kranten van Sudpresse brengt de politie ook een moord afgelopen nacht in On, een deelgemeente van Marche-en-Famenne in de provincie Luxemburg, nu in verband met de schietpartij in Luik. In On werd een persoon thuis vermoord met een pistool. Mogelijk was Benjamin Herman de schutter. Volgens verschillende bronnen was de moord mogelijk een afrekening in het drugsmilieu.



De burgemeester van Luik Willy Demeyer was vandaag snel ter plekke in de omgeving van de school in zijn gemeente en staat in contact met de korpschef. 'De situatie is onder controle', laat hij via Twitter weten. 'De kinderen zijn veilig'. Minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) meldt op Twitter dat 'het Crisiscentrum de situatie in kaart brengt'. Het Belgische OM onderzoekt of de schietpartij in Luik een daad van terrorisme is.