Gevluchte diplomatenvrouw die tiener doodreed: ‘Totaal gesloopt door tragisch incident’

Dat blijkt uit de berichtgeving door verschillende Engelstalige media. ITV heeft de verklaring van de raadsman van de 42-jarige vrouw in handen. ,,Anne is gesloopt. Niets is erger dan het verlies van een kind en Anne laat weten erg mee te leven met de familie van Harry Dunn.’’ En de advocaat voegt daaraan toe: ,,Anne werkt volledig mee met de politie en het onderzoek. Ze heeft met de autoriteiten gesproken op de plek van het ongeluk en met de politie van Northampton de volgende dag bij haar thuis. Ze zal blijven meewerken.’’ De diplomatenvrouw zou de ouders van Harry willen ontmoeten om haar medeleven ook in persoon te betuigen. ,,We hebben contact gehad met de advocaten van de familie en hopen van hen te horen.’’

Ouders naar Amerika

Rel

De 42-jarige vrouw Anne Sacoolas reed op 27 augustus de 19-jarige Harry Dunn aan. De jonge pompbediende zat op dat moment op zijn motor, de vrouw in haar Volvo. Het ongeval gebeurde vlakbij een Britse militaire basis in de buurt van Oxford waar ook medewerkers van de Amerikaanse luchtmacht werkzaam zijn. Zo ook haar man Jonathan.



De vrouw ging de basis af en reed circa vierhonderd meter op de verkeerde weghelft. De botsing was frontaal. Voor de hulpdiensten was meteen duidelijk dat de jonge Harry er slecht aan toe was. Hij overleed later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. Toen Sacoolas eenmaal in de gaten had dat ze vervolgd zou worden en wellicht jaren de bak in zou moeten, ontvluchtte ze het land met man en gezin. Ze maakte daarbij gebruik van haar diplomatieke immuniteit.



Een (diplomatieke) rel was geboren. Engeland vroeg Amerika nadrukkelijk de vrouw terug te sturen. Maar de Amerikaanse ambassade in Londen en ook president Donald Trump wilden daar eerst niet aan. Nu lijkt er toch enig schot te komen in het onderzoek.