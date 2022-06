Gevluchte Oekraïner schetst apocalyptisch beeld van laatste dagen in Marioepol: ‘Doden lagen op straat’

Rapper Trouble, die samenwerk­te met Drake en The Weeknd, doodgescho­ten in Atlanta

Rapper Trouble, die samenwerkte met onder meer Drake, The Weeknd en Offset, is zondag doodgeschoten in Conyers, een voorstad van Atlanta. Volgens de politie werd de 34-jarige muzikant rond 3:30 ‘s nachts neergeschoten en overleed hij in het ziekenhuis.

