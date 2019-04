Gevluchte Saoedische zussen vragen om internationale bescherming

De vrouwen hebben foto's van hun paspoorten gedeeld via de berichtensite . Het zou gaan om de 28-jarige Maha Alsubaie en haar zus Wafa Alsubaie (25). Het duo zegt dat hun paspoorten zijn ingetrokken. Het ministerie van Binnenlandse Zaken in de voormalige Sovjetrepubliek meldt dat de zussen de Georgische autoriteiten tot dusver niet om hulp hebben gevraagd. Via Twitter laten de vrouwen weten dat hun vader en broers in Georgië zijn en jacht op hen maken. ,,Dit zijn wij’’, schrijven de zussen bij een foto van hen beiden. ,,We moeten onze gezichten laten zien, zodat mensen zich ons kunnen herinneren mocht ons iets gebeuren.’’ Het tweetal hoopt dat hun relaas in elk geval andere Saoedische vrouwen verder helpt.

Een veilig land

,,We zijn gevlucht voor de onderdrukking door onze familie, omdat de wetten in Saoedi-Arabië te zwak zijn om ons te beschermen’’, vertellen ze in een video. ,,We willen jullie bescherming. We zoeken de hulp van de UNHCR om ons naar een veilig land te brengen. Een land dat ons verwelkomt en onze rechten beschermt’’, zegt Maha in een ander filmpje op Twitter.



Het is niet de eerste keer dat vluchtende Saudische vrouwen op een dergelijke wijze hulp vragen. Eerder dit jaar had tiener Rahaf Mohammed al-Qunun zich in een Thaise hotelkamer verschanst en hulp gevraagd via Twitter. Die zaak kreeg internationale aandacht en de jonge vrouw mocht uiteindelijk doorreizen naar Canada, waar ze asiel kreeg.



In februari kwamen ook twee zusjes uit Saoedi-Arabië in het nieuws die zich al maandenlang in Hongkong zouden verschuilen. Ook zij zijn op de loop voor familie. Onderweg naar Australië werden ze op het vliegveld van Hongkong opgewacht door Saoedische diplomaten. Ze zagen kans uit handen van de diplomaten te blijven en verscholen zich in de Chinese miljoenenstad.