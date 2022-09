Gewapende conflicten tussen voormalige Sovjetlanden laaien op: ‘Hangt samen met Oekraïne’

Nanmadol Japan bereidt zich voor op mogelijk zwaarste orkaan in decennia: halve meter regen verwacht

De orkaan Nanmadol van de vierde categorie koerst in rap tempo op Japan af. Gevreesd wordt dat het zuidelijke eiland Kyushu de volle laag krijgt. De lokale weerdienst houdt er rekening mee dat Nanmadol zich ontwikkelt tot de meest verwoestende orkaan in decennia in Japan. Op sommige plekken wordt een halve meter aan regen verwacht.

17 september