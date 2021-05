Gewapende militair Conings nog steeds spoorloos

Er is nog steeds geen spoor van de voortvluchtige militair Jürgen Conings. Hij houdt zich nu al een week schuil. De Belgische regering verbaast zich intussen over de vele steunbetuigingen die de man krijgt.

Jürgen Conings verdween vorige week maandag van de radar. Hij had een aantal afscheidsbrieven achtergelaten, waarin hij schrijft dat hij ‘niet meer kan’. De gedecoreerde soldaat is vooral boos op politici en virologen, die volgens hem tijdens deze coronapandemie ‘beslissen hoe wij moeten leven’. Hij had het speciaal gemunt op Marc Van Ranst, een vooraanstaand en uitgesproken viroloog in België. Die is ondergedoken, toen bleek dat de zwaar bewapende Conings bij hem in de buurt rondhing. De militair zou ook een aanslag hebben willen plegen op een moskee.

In eerste instantie gingen de autoriteiten ervan uit dat Conings zich schuilhield in Nationaal Park Hoge Kempen. Daar werd met man en macht naar hem gezocht, zowel door de politie als door het leger (inclusief scherpschutters en pantserwagens). In zijn achtergelaten auto werden een boobytrap en enkele lichte antitankwapens aangetroffen.

Huiszoekingen

Volledig scherm Jürgen Conings is sinds vorige week maandag spoorloos. © AFP De zoektocht in Hoge Kempen is zaterdag stopgezet. Wel zijn er inmiddels tien huiszoekingen gedaan bij mensen ‘in de kringen rond Conings’. Een van hen is ex-militair Tomas Boutens, die in 2014 tot vijf jaar cel werd veroordeeld wegens lidmaatschap van de neonazistische groepering Bloed, Bodem, Eer en Trouw. Op Facebook schrijft Boutens: ‘Ze zochten J.... alsof die in mijn kast zit. Niet dus. [...] Geen huiszoekingsbevel gekregen, geen lijst van in beslag genomen goederen gekregen. Geen illegale voorwerpen aangetroffen’. Het ministerie van Defensie meldt verder dat 11 militairen met banden met extreemrechts geen toegang meer krijgen tot wapendepots. Bij Conings was dat dus wel het geval, en daar is veel verontwaardiging over in België.



Er komen dagelijks tientallen tips binnen. Een daarvan leidde zondagavond tot de tijdelijke sluiting van station Brussel-Noord. Dat werd anderhalf uur lang uitgekamd, maar er werd niks gevonden. Het Belgisch parket benadrukt dat het Conings levend wil vangen. Het deed zelfs een oproep aan de voortvluchtige om contact op te nemen met iemand die hij vertrouwt.

Openlijke steun

Volgens de krant De Standaard houdt het Belgische parket op dit moment rekening met vier scenario's: Conings zit nog steeds in de Hoge Kempen (ook al kon niemand hem vinden); hij heeft zelfmoord gepleegd (zijn doodswens zou blijken uit zijn afscheidsbrief); hij zit ergens op een schuiladres en wacht om toe te slaan; of hij krijgt hulp van mensen die hem verbergen.

Dat laatste is niet zo vergezocht. Veel Belgen spreken openlijk hun steun uit voor de militair. De Facebookgroep ‘Als 1 achter Jürgen’ telt inmiddels meer dan 43.000 leden. Ook zijn er al 3 steunmarsen en stille wakes gehouden voor Conings. Voor de derde achtereenvolgende dag verzamelden zich gisteren zo'n 200 mensen in het natuurgebied Mechelse Heide, nabij Maasmechelen. VRT Nieuws meldt dat enkelen kleding droegen met het embleem van de Vlaamse leeuw of het logo van het Vlaams Legioen. Dat zijn beide uitingen van Vlaams nationalisme en zelfs neonazisme. Ook had er iemand de Hitlergroet gebracht, maar dat werd door de organisatie betreurd: ,,Dat is niet waar wij voor staan.”

Verrast

Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden is verrast dat ‘iemand die wapengevaarlijk is en geweld wil gebruiken zoveel sympathie krijgt’. ,,Het is te eenvoudig al die mensen af te doen als mensen die de zaak niet begrepen hebben. Ik denk dat er een breder probleem is”, zei ze tegen VTM. ,,Hij is geen filmheld, hij heeft wapens ontvreemd om die in te zetten tegen doelwitten. We moeten kijken wat de oorzaak is van zoveel sympathie.”

Ook minister van Defensie Ludivine Dedonder reageerde fel: ,,Steun betuigen aan deze gewapende man is steun betuigen aan extremisme en dus onaanvaardbaar. Deze man is een gevaar voor onze samenleving en onze rechtsstaat. Het aanvaarden en vergoelijken van extremisme in gelijk welke vorm is een gif in onze maatschappij. Ik veroordeel dat ten stelligste.”