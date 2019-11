Gewetenloze ouders laten baby met zeldzame ‘vissenhuidziekte’ achter in ziekenhuis

Een baby geboren met een zeldzame en ernstige huidaandoening is door zijn ouders achtergelaten in een ziekenhuis in Turijn. De vier maanden oude Giovannino genaamd lijdt aan harlekijnichthyosis, een genetische aandoening die een dikke, droge huid en een ‘visachtig uiterlijk’ veroorzaakt.

Sinds zijn geboorte in augustus wordt Giovanni intensief verzorgd door verpleegkundigen in het Sant’Anna ziekenhuis. Daar komt mogelijk binnen enkele weken noodgedwongen een einde aan. In de tussentijd wordt er naarstig gezocht naar de ouders, maar het is vooralsnog één groot raadsel waar zij op dit moment zijn en waarom ze hun kind hebben achtergelaten.

,,Ik weet niet wat de reden is. Het enige dat vaststaat, is dat dit kind in de steek is gelaten”, zei een van de verpleegsters die voor hem zorgde tegen de Italiaanse krant La Stampa. ,,We dromen hier allemaal dat hij binnenkort een eigen huisje heeft.”

Uitdroging

De lokale autoriteiten zijn zich bewust van de trieste situatie en hebben de afgelopen tijd met man en macht geprobeerd de ouders op te sporen. Ze zijn bereid een tijdelijk thuis bieden aan Giovannino, maar zijn medische toestand betekent wel dat hij continu speciale zorg nodig heeft.

Het jongetje wordt op dit moment onophoudelijk verzorgd op een speciale intensive care in het ziekenhuis. Om te voorkomen dat zijn huid uitdroogt, wordt hij uit het zonlicht gehouden en meerdere keren per dag met een vochtinbrengende crème ingesmeerd.

,,Het is een schattig kind dat glimlacht en graag rondgeleid wordt”, vertelde het hoofd van de afdeling tegen de Italiaanse krant La Repubblica. ,,Hij is blij als iemand hem naar muziek laat luisteren.”

Slechts luttele uren nadat vandaag het verhaal van Giovannino bekend werd, begonnen mensen massaal contact op te nemen met het ziekenhuis en aan te bieden hem te adopteren. Autoriteiten in Turijn evalueren momenteel alle aanvragen en onderzoeken verder ook of gespecialiseerde pleegzorg een optie is.

Ruitvormige schubben

Kinderen met de ziekte harlekijnichthyosis worden geboren met ruitvormige schubben, wat problemen met de luchtwegen en beweging kan veroorzaken. Omdat Giovannino scheurtjes heeft in de huid die flinke infecties teweeg kunnen brengen, is hij soms wekenlang aan bed gekluisterd.