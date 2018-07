Gewonde Nederlanders vliegtuigcrash Zuid-Afrika nog in ziekenhuis

Trump: Duitsland wordt volledig door Rusland gecontro­leerd

10:55 De Amerikaanse president Donald Trump landde gisteravond in Brussel voor de NAVO-top. De top is nog maar net begonnen, maar Trump heeft nu al scherp uitgehaald naar Duitsland. ,,Duitsland wordt volledig door Rusland gecontroleerd. Het land is een gevangene van Rusland."