Gewonden bij explosie in centrum Lyon: president Macron spreekt van ‘aanslag’

Video en updateBij een explosie in een voetgangersgebied in de Franse stad Lyon zijn aan het eind van de middag minstens dertien mensen gewond geraakt. Dat melden plaatselijke media. De ontploffing deed zich voor in de buurt van Place Bellecour, een plein in het historische stadscentrum. De Franse president Emmanuel Macron spreekt van “een aanslag”.

Daarbij zijn “in dit stadium” volgens hem nog geen doden te betreuren maar wel gewonden. Details gaf hij niet. ,,In gedachten ben ik bij de familieleden van de slachtoffers’’, zei de Franse president in een eerste reactie in een live-interview met een YouTuber twee dagen voor de Europese verkiezingen in Frankrijk.

Volgens plaatselijke media vielen er minstens dertien lichtgewonden, onder wie een kind, en zijn elf slachtoffers overgebracht naar het ziekenhuis. Burgemeester David Kimelfeld van de metropool Lyon vraagt inwoners om ‘waakzaam en voorzichtig te zijn’ en ‘het hoofd koel te houden'.

De Franse minister van Binnenlandse Zaken Christophe Castaner meldt op Twitter dat hij “waakzaamheidsinstructies” heeft gestuurd aan de verantwoordelijken in alle departementen “om de veiligheid van openbare plaatsen en sportevenementen, zowel cultureel als religieus, te versterken. Ik volg de ontwikkelingen in Lyon en sta in nauw contact met de prefect van de Rhône-regio en de officier van justitie.”

Koffer

Volgens getuigen liet een man van een jaar of dertig op een fiets omstreeks half zes een koffer achter op straat die vlak daarna ontplofte. ,,Het was een zware ontploffing’’, verklaarden ze tegenover BFMTV. Een arts die in de buurt was en de explosie hoorde, spreekt van een ontploffing “van ongehoorde kracht.”

Volgens de nieuwszender is de politie een klopjacht gestart naar de verdachte. Het Openbaar Ministerie (OM) in Lyon opende een onderzoek dat aan het begin van de avond werd overgenomen door de antiterrorisme-afdeling van het OM in Parijs. Een officier van justitie uit de Franse hoofdstad is onderweg naar Lyon.

Volgens de autoriteiten deed de explosie zich voor op de hoek van de rue Victor Hugo en de rue Sala. Volgens berichten op Twitter vond de explosie plaats voor een bakkerij.