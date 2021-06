Gewonden bij rellen bij illegale rave in Bretagne

Vierhonderd gendarmes hebben zeven uur met onder meer wapenstok en traangas slag geleverd met naar schatting 1500 feestende mensen die zonder toestemming bijeengekomen waren.



De feestgangers vielen de agenten aan met onder meer vuurwerk, flessen, stenen en jeu de boules-ballen. Volgens de plaatselijke autoriteiten waren ze “extreem gewelddadig’. Een van de gewonde feestgangers, een 22-jarige jongeman, is onder nog onopgehelderde omstandigheden een hand afgerukt, meldden Franse media.



Niet ver van Redon was er rond de jaarwisseling een enorm jongerenfeest met zeker 2500 mensen dat drie dagen lang dagen aanhield. De politie trad daar in Lieuron destijds terughoudender op omdat de menigte zo groot was. Het leidde tot felle discussies in Frankrijk over de coronamaatregelen.