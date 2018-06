Gewonden bij schietpartij centrum Zweedse stad Helsingborg

De melding van de schietpartij arriveerde iets na 20:00 bij de politie. Hulpdiensten kwamen daarop meteen grootschalig in actie. Diverse gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht, er is veel politie op de been.



Het incident vond plaats in bij de Gustav Adolf-kerk, in het zuidelijke deel van het stadshart van Helsingborg. Volgens Zweedse media zijn er in ieder geval vier gewonden gevallen. ,,Toen we bij de plek aankwamen, vonden we vier mannen die gewond waren," zegt Fredrik Bratt in het crisiscentrum van de politie Helsingborg.



,,We waren op weg naar de bioscoop, ik en een paar vrienden. Toen hoorden we schieten en een vriend zag ik een man omvallen," vertelt een ooggetuige aan het Helsingborgs Toen was er een man die op een motorfiets tegen het verkeer op Södergatan vloog, vertelt een ooggetuige aan het Helsingborgs Dagblad.