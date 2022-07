Gewonden bij schietpartij in volle discotheek Marbella

Volgens plaatselijke media was er in de nacht van zondag op maandag een ruzie, waarbij mensen elkaar met vuur- en steekwapens te lijf gingen. Er brak vervolgens paniek uit in de discotheek.



De uitgaansgelegenheid ligt aan een boulevard in het centrum van de stad. De politie onderzoekt de zaak, maar heeft nog niets losgelaten over de toedracht. Het is niet bekend of er buitenlanders bij betrokken zijn geweest.