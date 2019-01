Gewonden bij zware explosie in bakkerij Parijs

Video Hartver­scheu­ren­de beelden: jongetje achter­volgt bruut die zijn hondje steelt

11 januari De Britse politie onderzoekt de diefstal van een Jack Russell uit de handen van een jongetje in Crewe. Van de diefstal zijn bewakingsbeelden, die zijn hartverscheurend. Te zien is hoe een oudere jongen het hondje in zijn armen neemt en er dan vandoor gaat. Het jonge slachtoffer rent nog achter de dief aan, zo hard hij kan, maar hij is kansloos. Hoewel de hond is teruggevonden, is de dader nog niet gevat.