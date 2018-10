Gewonden door explosie bij Russische inlichtingendienst

video Alsnog vrijspraak voor naar vluchtelin­gen schoppende camera­vrouw

10:22 De Hongaarse cameravrouw die in het grensgebied met Servië naar vluchtelingen trapte, is vrijgesproken door het hooggerechtshof. Beelden van het voorval gingen destijds de wereld over. Een rechtbank veroordeelde de vrouw later tot een voorwaardelijke straf voor verstoring van de openbare orde.