Gezichtsverlies voor Trump

De president, die zichzelf profileert als meesteronderhandelaar, moest zijn overheid sluiten vanwege mislukte onderhandelingen. Een weekend lang zijn Amerikaanse overheidsinstellingen buiten bedrijf geweest, omdat Trump en de twee partijen in het Congres het niet eens konden worden over een nieuwe begroting en geen geld uit de schatkist kon worden uitgegeven. Bij het ter perse gaan van deze krant was er nog geen compromis gesloten. Als dat zo blijft, is de zogeheten shutdown een feit.

President Trump en zijn partijgenoten vinden dat de schuld van de Democraten en spreken van de 'Schumer Shutdown', naar de fractievoorzitter van de Democraten, Chuck Schumer. Democraten weigerden in te stemmen met een begroting zolang er geen oplossing is voor zo'n 800.000 illegale immigranten die als kind het land in zijn gebracht, 'dreamers' genaamd. Zij dreigen na een jeugd in de VS te worden uitgezet. De Democraten geven juist de schuld aan de Republikeinen: zij hebben met meerderheden in beide kamers van het Congres én een partijgenoot in het Witte Huis alle macht, maar zijn niet in staat die effectief in te zetten en de overheid open te houden.

Quote On­der­han­de­lin­gen met president Trump is als onderhandelen met Jell-O. Chuck Schumer

Winnen

Aan beide kanten heerst frustratie over gebrek aan leiderschap van Donald Trump. Het is onduidelijk wat de president wil, klagen zowel opponenten als partijgenoten. Trump, die altijd al meer gaf om 'winnen' dan om ideologie, veranderde meermaals van gedachten. Hij beëindigde vorig jaar onder druk van immigratiehardliners in zijn team bescherming voor de dreamers, maar gaf daarna toch aan dat hij ze in de VS wil houden. Er zou voor hen een 'wet van liefde' komen, zei Trump. Maar tegelijk eist hij dat in ruil in de begroting onder meer geld wordt vrijgemaakt voor de bouw van zijn grensmuur - iets waar Democraten niet over peinzen.

Volgens de Washington Post kwam het Witte Huis in de begrotingsonderhandelingen met harde anti-immigratieplannen waarvan Trump zelf niet op de hoogte was. Hij droeg Congresleden op een memo dat zijn staf erover schreef te negeren. Toen Republikeinen probeerden Democraten over te halen om vóór de financiële plannen te stemmen door daarin medische zorg voor kinderen uit arme gezinnen veilig te stellen, keerde Trump zich in een tweet tegen dat plan van zijn eigen partij.

Muur

,,Onderhandelingen met president Trump is als onderhandelen met Jell-O," zei Schumer, verwijzend naar een gelatinepuddinkje. Hij zegt Trump ten lange leste financiering voor de muur te hebben aangeboden om de dreamers te helpen - iets wat het Witte Huis tegenspreekt - maar de president zou een deal uiteindelijk toch hebben geweigerd. Zijn Republikeinse collega-fractievoorzitter Mitch McConnell uitte vlak voor het ingaan van de shutdown eveneens ergernis: ,,Ik zoek naar iets dat president Trump steunt. En hij heeft nog niet aangegeven welke maatregel hij bereid is te tekenen."

De shutdown komt nota bene op de eerste verjaardag van zijn presidentschap. Geheel in stijl werd die gedomineerd door crisis en onvrede. Terwijl politici verbitterd ruzietjes uitvochten, gingen Amerikanen in het hele land de straat op voor een tweede Women's March.

Een groep gematigde senatoren uit beide kampen probeerde in de afgelopen dagen een weg uit de crisis te vinden, zodat ambtenaren aan het werk kunnen en militairen en douaniers hun salaris krijgen. Ze noemen zich de 'gezond-verstand-coalitie'.

Het meest waarschijnlijke scenario was gisteren: opnieuw een 'stoplapbegroting' die de overheid voor een paar weken openhoudt, zodat meer tijd is om de onenigheid over immigratiebeleid uit te vechten voordat een budget voor de lange termijn wordt vastgesteld.