Gezin van Iraanse oud-voetballer die protesten steunt tijdens vlucht naar Dubai uit vliegtuig gehaald

De vrouw en dochter van de Iraanse voetballegende Ali Daei zijn tijdens een vlucht van Teheran naar Dubai uit het vliegtuig gehaald. Het toestel maakte daarvoor een onaangekondigde tussenstop op een eiland in de Perzische Golf om te voorkomen dat de twee het land konden verlaten. Daei steunt openlijk de protesten in Iran tegen de regering.

De prominente oud-voetballer zegt dat zijn vrouw en dochter vandaag uit de Iraanse hoofdstad vertrokken voor een vlucht met Mahan Air naar Dubai. Tot hun grote verbazing landde het vliegtuig op het eiland Kish in de Perzische Golf. De gezinsleden werden uit het vliegtuig gehaald en door de autoriteiten ondervraagd.

Volgens Daei werd zijn dochter na een paar uur vrijgelaten, maar toen waren de deuren van het vliegtuig alweer gesloten. Daei zegt dat zijn vrouw en dochter een weekje naar Dubai zouden gaan om daarna weer terug te vliegen naar Iran. De luchtvaartmaatschappij en de Iraanse autoriteiten weigeren commentaar.

Masha Amini

Daei is een van de vele Iraanse beroemdheden die steun hebben uitgesproken voor de maanden durende protesten na de de dood van de 22-jarige Mahsa Amini in september. De Koerdische vrouw stierf nadat ze was gearresteerd door de Iraanse zedenpolitie in Teheran, omdat ze zich niet aan de strenge kledingvoorschriften zou hebben gehouden.

De protesten na de dood van Amini verspreidden zich snel over het land en escaleerden. Minstens 507 demonstranten zijn gedood en meer dan 18.500 mensen zijn gearresteerd, zegt Human Rights Activists in Iran.

Reisverbod

Het semiofficiële Iraanse persbureau Tasnim, dat nauwe banden heeft met de Revolutionaire Garde, stelt dat de vrouw van Daei eerder deze maand een reisverbod heeft gekregen vanwege haar steun aan de protesten. Volgens het persbureau probeerde ze het verbod te omzeilen en wilde ze naar de Verenigde Staten reizen.

Vanwege Daei's steun aan de protesten werd het paspoort eerder dit jaar korte tijd in beslag genomen toen hij terugkeerde naar zijn vaderland. Ook sloten de autoriteiten deze maand een juwelierszaak en restaurant van Daei.

Voordat zijn paspoort in beslag werd genomen, had Daei er op sociale media bij de regering op aangedrongen ‘de problemen van het Iraanse volk op te lossen in plaats van repressie, geweld en arrestaties te gebruiken’.

Daei voetbalde eind jaren 90 voor de Duitse recordkampioen Bayern Munchen. Hij werd toen verkozen tot Aziatisch voetballer van het jaar. Daarnaast was Daei aanvoerder van het Iraans voetbalelftal en had hij lange tijd het wereldrecord interlanddoelpunten: 109 in 148 wedstrijden. Dat record werd in september 2021 verbroken door Cristiano Ronaldo.

