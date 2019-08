Gezinsdrama Florida: man schiet drie familieleden dood, kind enige overlevende

De dodelijke schietpartij domineerde vandaag alle nieuwskanalen in Florida. Volgens omwonenden is het een van de eerste keren dat Pembroke Pines door een dergelijk drama getroffen wordt. ,,Ik woon hier nu zo’n veertien jaar”, aldus een inwoner tegen lokale media. ,,Dit is een zeer, zeer vreedzame gemeenschap, en we zijn erg tevreden over onze veiligheid en patrouillediensten. We zijn erg alert op wat er gaande is in deze community, dit is een schok.”