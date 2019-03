Gezocht: Duitssprekende proefkonijnen (v) om 60 dagen astronautje te spelen op aarde

Het gaat om twaalf gezonde, niet rokende vrouwen tussen de 24 en 55 jaar met een lengte van 1 meter 53 tot 1 meter 90 en een BMI van 19 tot 30. De kandidaten moeten Duits kunnen spreken want het onderzoek vindt plaats in het Duitse Lucht- en Ruimtevaartcentrum (DLR) in Keulen. Ze moeten ook drie maanden beschikbaar zijn (september-december) en 60 dagen in horizontale toestand willen doorbrengen want het gaat om een zogenoemd bedrustonderzoek.

Hoofd lager dan voeten

De deelnemers verblijven in eenpersoonskamers, liggen onder een bepaalde hoek in bedden die richting het hoofdeinde naar beneden hellen (zes graden) en worden beperkt in hun bewegingen. Dit om de belasting van spieren, pezen en het skelet te verminderen. Eten, douchen, naar het toilet gaan, recreatieve activiteiten (zoals lezen of tv kijken) of wat dan ook, alles vindt liggend plaats. Het onderzoeksteam zorgt ervoor dat de menselijke proefkonijnen niet opstaan of hun hoofd oprichten.

Medische onderzoekers houden toezicht en zorgen ervoor dat altijd een van de schouders van de deelnemers het matras raakt. Al deze omstandigheden simuleren de verplaatsing van lichaamsvloeistoffen zoals astronauten die ervaren in het internationaal ruimtestation ISS.

Centrifuge

Terwijl bloed naar de hoofden van de deelnemers stroomt en spieren verloren gaan door te weinig gebruik, onderzoeken wetenschappers de mogelijkheden van kunstmatige zwaartekracht bij de bestrijding van gewichtloosheidseffecten. Een aantal proefkonijnen wordt daarom eenmaal per dag naar een ‘centrifuge’ verplaatst om het bloed terug te laten stromen naar hun voeten.

Zo kunnen de onderzoekers het effect van kunstmatige zwaartekracht meten en gebruiken bij het verminderen van de effecten van gewichtloosheid bij astronauten. Die moeten nu telkens hun dieet aanpassen om een langdurig verblijf in een gewichtloze omgeving te doorstaan. De Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA en haar Europese tegenhanger ESA hopen een betere manier te vinden.

Bij een aantal experimenten bekijken de onderzoekers de effecten op onder meer de bloedsomloop, evenwichtsorgaan, spierkracht, stofwisseling en denkvermogen.

Eerste groep

Een eerste groep deelnemers - twaalf mannen - is eergisteren begonnen aan het ‘astronautje spelen op aarde’, ook in Duitsland. Hun bedrustonderzoek duurt, net als bij de vrouwen die in september beginnen, drie maanden: 15 dagen acclimatisatie, 60 dagen bedrust en 14 dagen om te herstellen. Vergoeding: 16.500 euro.