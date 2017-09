Gezocht: kunstgebit. Beloning: 200 euro

Omdat het onderste deel van zijn gebit soms loskomt tijdens het joggen, haalde De Cleene het woensdag uit zijn mond en stopte hij het in een heuptasje. Daar viel het vermoedelijk uit toen hij onderweg een groepje oud-scoutsleiders hielp. Ze vroegen hem iets te verstoppen waarbij de vijftiger voorover boog in het struikgewas, zo melden Vlaamse media.

Metaaldetector

Dat zou slecht nieuws zijn want De Cleene hield uitgerekend gisteren een serieuze hardlooptraining door zowat de halve Gentbrugse Meersen, een natuurgebied van 240 hectare. Op de geplastificeerde bordjes die hij op verschillende neerzette, kreeg hij nog geen nuttige reactie. Maar de vijftiger zag wel al verscheidene mensen zoeken na zijn bericht op Facebook.

Zwaar gedupeerd

De Cleene is naar eigen zeggen zwaar gedupeerd. ,,Ik moet niet alleen weken wachten op een nieuw gebit maar het is ook een financiële opdoffer want het kostte 4.000 euro.”