Gezochte zedenverdachte Bram A. (38) dood gevonden in bestelwagen in Duitsland

Een man uit het Belgische Maldegem, naar wie de Belgische en Duitse politie al drie weken op zoek was, is dood teruggevonden in zijn bestelwagen in Duitsland. Bram A. (38) werd beschuldigd van kindermisbruik en vluchtte daarop weg. Volgens de Duitse autoriteiten pleegde hij zelfmoord. ,,We zijn verbijsterd", klinkt het in zijn omgeving.

De 38-jarige Bram A. uit het Oost-Vlaamse Maldegem was sinds drie weken verdwenen nadat hij beticht werd van ernstige zedenfeiten, waarbij meerdere minderjarigen waren betrokken, bevestigt Belgische justitie. Bram A. zou kindermisbruik hebben gepleegd met minstens twee meisjes van rond de tien jaar. Daarbij zou de man de zedenfeiten ook gefilmd hebben en gedeeld op het internet.

De Belg kon jarenlang zijn gang gaan zonder dat hij betrapt werd. De ondernemer was volgens de krant Het Laatste Nieuws een graag geziene figuur in de streek en kwam vaak in contact met de jeugd. Zo organiseerde hij workshops over programmeren op jeugdlocaties en richtte hij een eigen productiebedrijf op samen met zijn vrouw en een tweede zakenpartner. Die organisatie bracht mensen bij elkaar met als doel hun creatieve dromen te verwezenlijken met professionele begeleiding. En ook daar kwamen kinderen aan te pas.

Quote We schrikken enorm dat dit is gebeurd. In al die jaren hadden we dat niet in hem gezien

Kinderen onder druk

Niemand had in al die tijd door met welke praktijken Bram A. bezig was. ,,We schrikken enorm dat dit is gebeurd”, klinkt het in zijn omgeving. ,,In al die jaren hadden we dat niet in hem gezien. We staan aan de grond genageld." De vrouw en kinderen van Bram A., die zwaar zijn aangedaan door het nieuws, wensen liever niet te reageren.

Tijdens het jarenlange misbruik zou Bram A. zijn slachtoffers onder druk hebben gezet om niets te vertellen. Tot een maand geleden. Eén van de meisjes vertelde toen aan haar ouders wat haar was overkomen. De ouders stapten meteen naar de politie, die met justitie een onderzoek opstartte. Maar ze waren net te laat om de verdachte kindermisbruiker op te pakken: Bram A. kreeg lucht van de klacht en vluchtte weg naar het buitenland, met zijn blauwe bestelwagen waarop in het groot de naam van zijn bedrijf staat.

Opsporingsbericht

Toen justitie de verdwijning van Bram A. vaststelde, werd op 13 augustus een opsporingsbericht gestuurd. De man uit Maldegem werd gezocht, maar zonder meer informatie. Dat deed het gerecht bewust: ze wilden Bram A. zo min mogelijk in paniek brengen. Al snel kwam justitie te weten dat de man zich in Duitsland bevond. Toch werd hij pas anderhalve week later gezien in Essen, in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen, op zo'n 300 kilometer van zijn huis.

Daar probeerde hij nog om geld af te halen. Hij zou ook nog een shishabar hebben bezocht en er zo'n 500 euro doorheen hebben gejaagd. Wat hem in die tijd bezield heeft, is niet duidelijk. Bram A. wilde zijn problemen ontlopen, maar na weken vluchten zou de man uiteindelijk geen uitweg meer vinden.

De kinderen die Bram A. misbruikte staan momenteel onder psychologische begeleiding. Slachtofferhulp is ook aanwezig bij de familie. En hoewel hij dood is teruggevonden, blijft het onderzoek lopen.

Justitie gaat na of er nog meer slachtoffers aan het licht komen en er wordt bekeken met wie hij contact had in het milieu en wie het gefilmde materiaal bekeek en deelde. Ook de precieze doodsoorzaak van Bram A. wordt nog onderzocht.

Bekijk onze nieuwsvideo’s in onderstaande playlist: