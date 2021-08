Gezonken auto met vijf lichamen gevonden in meer aan Côte d'Azur

Update / video Duizenden mensen geëvacu­eerd en campings ontruimd in Zuid-Frankrijk: ‘Dit was echt heel heftig’

18 augustus In Frankrijk zijn duizenden mensen preventief geëvacueerd en campings ontruimd vanwege grote bosbranden. Volgens het Franse ministerie van Binnenlandse Zaken is daarbij een gebied van vijfduizend hectare geraakt. In de Var-regio in het zuiden van Frankrijk zijn zo'n 750 brandweerlieden ingezet om de brand te bestrijden. Volgens de minister van Binnenlandse Zaken, Gérald Darmanin, wordt alles op alles gezet om de bevolking in het gebied te beschermen.