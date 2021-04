Ghislaine Maxwell voor het eerst sinds aanhouding lijfelijk in rechtszaal: ‘Ik ben onschuldig’

Tijdens de zitting ging het over een nieuwe aanklacht die onlangs werd toegevoegd aan een reeks aanklachten. Volgens de aanklagers zou Maxwell begin jaren 2000 een 14-jarig meisje hebben aangespoord om Epstein ‘geseksualiseerde massages’ te geven in ruil voor geld, wat ze uiteindelijk ook gedaan zou hebben. Maxwell zou het minderjarige meisje op verschillende manieren hebben voorbereid op de seksuele handelingen, onder meer door haar lingerie en honderden dollars in contanten te geven. Het misbruik zou meerdere keren hebben plaatsgevonden in zijn woonplaats in Palm Beach, Florida, te beginnen toen het meisje 14 jaar oud was. De 59-jarige vrouw ontkende ook de nieuwe verdachtmakingen.