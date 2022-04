Gifgas lijkt vooralsnog alleen propagandawapen in Oekraïense oorlog

Met video Dit gebeurde er vannacht: Oekraïne bang voor gifgas, VN bezorgd om ontheemde kinderen

Oekraïne is bang dat Rusland gifgas gaat gebruiken. Volgens onbevestigde berichten zou dat in Marioepol al gebeurd zijn. De VN meldt intussen dat bijna twee derde van alle Oekraïense kinderen op de vlucht is geslagen.

9:29