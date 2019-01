Gigantische holte onder een van ‘s werelds ‘gevaarlijkste’ gletsjers

Een holte zoals die onder de Thwaites-gletsjer kan volgens Milillo een aanzienlijke rol spelen in het smelten van de ijskap. ,,Als er meer warmte en zeewater onder de gletsjer komt, smelt die sneller.’’ Niet onbelangrijk, omdat de Thwaites-gletsjer op dit moment een aandeel van ongeveer 4 procent heeft in de stijging van het globale zeeniveau. Mocht de hele gletsjer zo groot als de staat Florida wegsmelten, dan stijgt de zeespiegel naar schatting met 65 centimeter. Vandaar dat de gletsjer geldt als een van de ‘gevaarlijkste’ ter wereld.



,,We vermoeden al jaren dat Thwaites niet stevig vastzit aan het grondgesteente eronder. Dankzij de nieuwe generatie satellieten kunnen we nu eindelijk ook de details zien’’, schrijft co-auteur en glacioloog Eric Rignot, verbonden aan de University of California in Irvine en aan NASA’s Jet Propulsion Laboratory (JPL) in Pasadena.



Volgens de onderzoekers is de verborgen leegte slechts één geval van het ‘complexe patroon van terugtrekking en van smeltijs’ op de Thwaites-gletsjer. In sommige delen trekt het ijs elk jaar met wel 800 meter terug en smelt het driftijs aan een snelheid van 200 meter per jaar. In andere delen is dat minder.