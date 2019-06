Gigantische stroomstoring in Argentinië en Uruguay: 50 miljoen mensen zonder elektriciteit

Update Honderddui­zen­den Hongkon­gers de straat op tegen omstreden uitleve­rings­wet

13:54 Honderdduizenden mensen zijn gekleed in het zwart de straten van Hongkong opgegaan om het aftreden te eisen van de hoogste bestuurder van de metropool, de door China gesteunde Carrie Lam. Zij schortte gisteren nog de doorvoering van een omstreden uitleveringswet op na felle protesten in de miljoenenstad, maar dat is voor de demonstranten niet genoeg.