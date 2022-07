Gigantische walrus laat boten zinken: 'Ze is constant gestrest’

Het massieve dier, te herkennen aan een roze vlek op haar neus, heeft heel wat chaos aangericht in haar tijdelijke Noorse verblijfplaats. In de haven van Oslo heeft ze met haar 680 kilo meerdere kleine boten tot zinken gebracht.

Vorig jaar belandde Freya op een onderzeeër van de Nederlandse marine. Dat ging er iets gemoedelijker aan toe. De onderzeedienst van de marine heette het dier welkom en een bemanningslid kon Freya van dichtbij fotograferen. In Oslo zijn de mensen minder blij met haar komst. ,,Ik wil haar niet op de steiger of op mijn boot”, zegt een booteigenaar tegen de Duitse omroep Deutsche Welle.

Maandag blokkeerde de walrus een roeier, die het dier met een tuinslang probeerde weg te jagen. Ook de havenpolitie probeerde Freya een dag later met een grote waterslang weg te spuiten van een boot. Zwemmers wordt aangeraden om snel uit het water te gaan als ze Freya zien. Ze is dan wel niet agressief, maar ze zou zwemmers onder water kunnen sleuren omdat ze wil spelen.

Veel nieuwsgierige mensen varen de haven van Oslo binnen om beelden te maken van Freya. Dat zou haar rust verstoren, aldus experts. Zo denkt walrusexpert Rune Aae dat veel kijkers te dichtbij komen, Freya opschrikken, en daardoor verhinderen dat ze weg kan gaan. Deze walvissoort eet graag grote maaltijden, maar moet daarna zo’n 20 uur liggend uitrusten. „Als ze constant gestrest is door de aanwezigheid van mensen, is dat niet goed voor haar.” Deskundigen roepen Noren en toeristen op om de walrus, een beschermde diersoort, met rust te laten.

Beroemdheid

Freya is een beroemdheid geworden, omdat ze normaal gesproken alleen in de poolcirkel zwemt. Ze is nu zo’n 650 kilometer van huis en het is onduidelijk waarom ze in het zuiden is terechtgekomen.