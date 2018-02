Gigazwijn duikt op in Hongkong

Nepslachtoffer aanslagen Parijs kreeg 25.000 euro scha­de­ver­goe­ding

0:39 In Frankrijk is dinsdag een 48-jarige vrouw gearresteerd die zich had voorgedaan als slachtoffer van de aanslagen in Parijs van november 2015. Ze ontving in totaal 25.000 euro aan schadevergoedingen.