Gijzeldrama in Gladbeck was een bizar mediacircus

Dertig jaar na dato is Duitsland weer in de ban van het gijzeldrama van Gladbeck. De gijzeling werd een Duits trauma, waarbij de pers een kwalijke rol speelde.

Of gijzelnemer Dieter Degowski zijn pistool misschien nog een keer tegen de keel van de 18-jarige Silke Bischoff kan houden? Dan weet de fotograaf zeker dat hij met het perfecte plaatje terug naar de redactie kan. En hoe gaat het met Bischoff, wil een verslaggever weten. Is ze bang dat ze het niet zal overleven? Nee, zegt de jonge vrouw, uiterlijk rustig, terwijl ze -zittend op de achterbank van de auto die in het centrum van Keulen tot stilstand is gekomen - een microfoon onder haar neus krijgt.

Tijdens het geruchtmakende gijzeldrama van Gladbeck in 1988 worden veel grenzen overschreden. Niet alleen door de daders, Hans-Jürgen Rösner en Dieter Degowski, dan 31 en 32 jaar oud. Ook de Duitse media laten zich van hun slechtste kant zien tijdens de gijzeling, die 54 uur duurt en in een bank in Gladbeck begint.

Volledig scherm Met de klok mee: een gewapende Hans-Jürgen Rösner pakt zijn persmoment; Dieter Degowski loopt door de gekaapte lijnbus, terwijl een handlanger geld telt; journalisten omringen de auto van de gijzelaars in het voetgangersgebied van Keulen. © dpa

Pistoolschoten

Na een vlucht per auto, met twee bankemployés als gijzelaar, wordt in Bremen een bus met 30 passagiers gekaapt. Die wordt vervolgens bij Oldenzaal achtergelaten, samen met de meeste gijzelaars. In een auto met daarin de twee gijzelnemers, een vrouwelijke compagnon en Silke Bischoff met een vriendin gaat het weer terug naar Duitsland. Na het bizarre persmoment in Keulen slaagt de Duitse politie er op een snelweg in de gijzelnemers te overmeesteren. Bischoff laat daarbij - vermoedelijk door pistoolschoten van Rösner - het leven. Eerder is in Bremen buspassagier Emanuele de Giorgi, nog maar 15, al in koelen bloede om het leven gebracht. Een politieagent overlijdt tijdens een achtervolging.

Op de journalistiekopleidingen in Duitsland wordt 'Gladbeck' sindsdien aangehaald als zwarte bladzijde in de mediageschiedenis. Geposeerde foto's en interviews, fotografen en journalisten die de bus achtervolgen als hongerige wolven. Eén fotograaf treedt op als tussenpersoon tussen de gijzelnemers en de politie. Een ander biedt de criminelen koffie aan. Een derde - hij schopt het later tot hoofdredacteur van Bild - stapt in Keulen bij het gezelschap in de auto, en laat zich weer afzetten bij een tankstation. Hij betaalt de benzine.

Documentaire

De Duitse publieke zender ARD zond deze week een tweedelige film uit over de gijzeling, evenals een documentaire waarin slachtoffers van toen en nabestaanden aan het woord komen. Veel van hen zijn 'Gladbeck' nooit te boven gekomen. Een aantal slachtoffers kampt nog altijd met depressies, anderen zijn woedend. Op de Duitse politie, die de gijzelaars tientallen uren in doodsangst liet. En op de pers dus, die zich haast leek te verlekkeren aan de inktzwarte, lugubere roadmovie.

Volgens regisseur Kilian Riedhof is Gladbeck nog altijd een 'Duits trauma'. ,,Vanwege de collectieve onmacht. Paradoxaal genoeg is er in Duitsland een verlangen om de beelden van toen steeds weer terug te zien." Dat laatste verklaart Riedhof door de absurde setting, die vooral in de voetgangerszone van Keulen meer leek op een filmset dan op iets wat echt gebeurde. Het verklaart misschien ook waarom ook journalisten hun gevoel voor realiteit en daarmee hun professionele werkhouding verloren. Riedhof: ,,Journalisten lieten zich door de kracht van het monster meevoeren. Ik heb er in mijn film voor gekozen om geen oordeel over ze te vellen. Ik wil ze begrijpen. En me afvragen: wat zou ik hebben gedaan?"

Mediacode

Na het gijzeldrama werd de mediacode in Duitsland aangepast - journalisten mogen tijdens gijzelingen niet meer met de daders praten. In Nederland bestaat zo'n code niet, zegt Thomas Bruning van de Nederlandse Vereniging van Journalisten. ,,Er zijn wel ongeschreven regels. Journalisten moeten in dit soort zaken normaal hun werk kunnen doen, maar mogen natuurlijk nooit de politie belemmeren in hún werk."

In ons land haalde Peter R. de Vries zich in 2000 de ergernis van de politie op de hals, door zeventien keer te telefoneren met crimineel Martin H, die samen met een compagnon in het Limburgse Helden een 18-jarige vrouw gijzelde. De Vries stelde achteraf dat zijn belletjes de zaak hadden geholpen, maar de politie ging in die lezing niet mee.