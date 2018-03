Gijzeling bezig in Frans dorp, dader beroept zich op IS

In het Zuid-Franse dorp Trebes, dicht bij Carcassonne, is een gijzeling aan de gang in een supermarkt. Er zijn daarbij ook schoten gevallen en er zou op agenten zijn geschoten. Volgens het Franse parket wil de dader terreurgroep IS wreken. Er is nog geen duidelijkheid over eventuele slachtoffers, de politie is massaal ter plaatse.