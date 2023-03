Gijzeling in apotheek beëindigd: 20-jarige verdachte is bekende van politie

UpdateEen speciaal politieteam heeft vrijdagavond een einde gemaakt aan een gijzeling van ruim 4,5 uur in een apotheek in Karlsruhe in het zuidwesten van Duitsland. De 20-jarige gijzelnemer is gearresteerd. Hij is een bekende van de politie.

Leden van het SEK (Spezialeinsatzkommando) bestormden de apotheek omstreeks 21.10 uur. Daarbij waren volgens plaatselijke media enkele harde knallen te horen. Een mannelijke verdachte werd aangehouden en het winkelpand werd daarna doorzocht, meldden politie en justitie omstreeks 21.30 uur in een gezamenlijk persbericht.

Om tactische redenen weigerde de politie eerst informatie te verstrekken over mogelijke eisen en losgeldeisen, maar onthulde later dat de 20-jarige Duitser bekend was bij de politie omdat hij in het verleden was beschuldigd van gewelds- en vermogensmisdrijven.

Met de overmeestering van de verdachte kwam een einde aan de gijzeling van elf personen die lichamelijk ongedeerd bleven. In ruil voor hun vrijheid werd een eencijferig miljoenenbedrag aan losgeld geëist, meldde de Stuttgarter Nachrichten. Volgens een politiewoordvoerder wordt nog onderzocht of een van de gijzelaars mogelijk medeplichtig is aan de gijzeling.

De gijzeling, die omstreeks 16.30 uur begon, vond plaats in de Congres-apotheek in de binnenstad, gelegen naast het congrescentrum. Buurtbewoners verklaarden aan het begin van de avond schoten te hebben gehoord. Door de grootschalige politieoperatie en de veiligheidsperimeter waren het nabijgelegen concertgebouw en de Schwarzwaldhalle niet bereikbaar. Daardoor konden er geen bezoekers naar twee voorstellingen, meldde de politie op Twitter. Ze vroeg mensen het gebied te mijden.

Een van de evenementen was een Masterconcert waar naar verwachting duizenden mensen op af zouden komen, het andere een show van de Duitse hondentrainer, moderator en auteur Martin Rütter. Dat verklaarde een woordvoerder van het Karslruher Beurs- en Congrescentrum aan de Südwestrundfunk. Rütter riep bezoekers op sociale media op niet naar zijn voorstelling ‘Hij wil gewoon spelen’ te komen. ,,Het evenement is zojuist afgelast omdat er hemelsbreed 100 meter verderop een gewapende gijzeling aan de gang is in een apotheek. Kom alsjeblieft niet naar de hal, want de wijde omgeving is afgezet”, lichtte hij buiten de evenementenhal toe.

Omwonenden die niet naar huis konden, werden opgevangen in een school. De apotheek werd volgens de regionale omroep op 26 januari al overvallen. Een gemaskerde man drong de personeelsruimte binnen, bedreigde een medewerker met een ‘op een zaag lijkend’ stuk gereedschap en ging ervandoor met een liter methadon. Een paar dagen later werd een verdachte geïdentificeerd en gearresteerd.

