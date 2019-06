Gijzeling in Franse gevangenis beëindigd

Beveiliger en stagiaire gegijzeld in Franse gevangenis

11 juni Gevangene Francis Dorffer (35) heeft in een gevangenis in Condé-sur-Sarthe in het noordwesten van Frankrijk twee bewakers in gijzeling genomen. Met een zelfgemaakt wapen bedreigt hij sinds het begin van de avond een gevangenisbewaarder en een stagiaire, hebben gevangenisautoriteiten dinsdag gezegd.