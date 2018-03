Gijzelnemer Trèbes wilde eerst aanslag plegen op legerkazerne

De dader bleek in beeld te zijn bij de veiligheidsdiensten. De aanklager stelde dat de man sinds 2014 in een databank stond vanwege zijn banden met salafisten. Hij zou in 2016 en 2017 zijn gemonitord, maar dat leverde geen aanwijzingen op dat hij zou overgaan tot een terreurdaad.

Supermarkt

Een vrouw die in de supermarkt aanwezig was op het moment dat de dader binnenstormde vertelt aan een Franse radiozender dat ze zich met een tiental anderen in een koelruimte verstopte. ,,We zijn daar een uur blijven zitten. We hoorden nog schoten en zijn uiteindelijk kunnen ontsnappen via de achterste nooduitgang.''