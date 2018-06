Giuseppe Conte beëdigd als nieuwe premier van Italië

VIDEO Strijdmak­kers dragen dochter omgekomen militair op handen

11:33 Het was zijn grootste droom, vader worden. Maar enkele dagen nadat zijn vrouw hem vertelde zwanger te zijn, kwam de Amerikaanse militair Christopher M. Harris om het leven door een bermbom in Afghanistan. Zijn collega's namen zijn rol over. Een prachtige foto waarin het twee maanden oude meisje Christian in hun handen ligt gaat nu de wereld over.