Glasgow stroomt vol voor klimaattop, ambassadeur is ‘onder de indruk’ van jongeren

update/videoDuizenden deelnemers zijn in Glasgow neergestreken op de internationale klimaattop COP26 die vanmiddag officieel is begonnen. Voorzitter Alok Sharma riep in zijn openingswoord de internationale gemeenschap op samen te werken tegen de gevolgen van de klimaatverandering.

Op de VN-conferentie, die tot en met 12 november duurt, bespreken landen de mogelijkheden om de opwarming van de aarde te beperken. Ook het eerlijk verdelen van de rekening voor klimaatverandering, het uitfaseren van steenkool, natuurbehoud en de uitwerking van regels die voortvloeien uit het Klimaatakkoord van Parijs uit 2015 zijn belangrijke onderwerpen die op de agenda staan.

In zijn openingstoespraak zei de Britse politicus en voorzitter Alok Sharma dat de top ‘de laatste en beste kans is om de 1,5 graad binnen handbereik te houden.’

De zwaarbeveiligde Scottish Event Campus, het congrescentrum waar de top plaatsvindt, stroomde vandaag vol. Alleen al in de zogenoemde ‘blauwe zone’, waar alle officiële onderhandelingen worden gehouden, zijn duizenden delegatieleden van overheden, vertegenwoordigers van non-profitorganisaties, andere belanghebbenden en journalisten neergestreken. Op maandag en dinsdag volgen de regeringsleiders.

De Nederlandse ambassadeur in het Verenigd Koninkrijk, Karel van Oosterom, is in de blauwe zone vooral bezig met de laatste voorbereidingen voor de komst van demissionair premier Mark Rutte. Zondag sprak hij in de speciale klimaattrein met jongeren die naar Glasgow afreizen om hun stem te laten horen. ,,Ik was ervan onder de indruk hoe goed ze op de hoogte zijn.‘’

Gestrand

Honderden afgevaardigden, journalisten en anderen die naar de top willen reizen, zijn vandaag in Londen gestrand. Door een omgewaaide boom op het spoor tussen Londen en Glasgow is de enige directe treinverbinding tussen de twee Britse steden geblokkeerd.

De boom viel door storm op een bovenleiding in Northamptonshire in Centraal-Engeland, aldus de spoorbeheerder. Pas als de boom is weggehaald en de schade is vastgesteld kan een begin worden gemaakt met de herstelwerkzaamheden. Mogelijk is het traject pas maandag weer te gebruiken. Avanti West Coast, het bedrijf dat de lijn exploiteert, zei op Twitter te proberen reizigers via een andere route te vervoeren.

Het coronavirus, dat de COP26 met een jaar heeft vertraagd, drukt een grote stempel op de VN-conferentie. De Britse overheid hoopt met diverse maatregelen te voorkomen dat het virus doordringt tot het immense congrescentrum en de vele tijdelijke tenten. Deelnemers moeten zichzelf iedere dag testen. Van het resultaat hoeft geen bewijs te worden geleverd, maar het is wel verplicht om het online door te geven aan gezondheidsdienst NHS. Verder moeten deelnemers aan de top voor vertrek naar Schotland een test doen.

Rode lijst

Mensen uit landen die op de rode lijst stonden, die overigens vanaf 1 november leeg is, moesten tien dagen in quarantaine. Dat geldt ook voor mensen die niet zijn gevaccineerd tegen het coronavirus. Wel kan een negatieve PCR-test na vijf dagen die periode halveren. Vooral voor veel mensen uit arme landen vormen alle regels een groot probleem, zeker als ze geen lid zijn van een overheidsdelegatie.

,,De mensen die de klimaatimpact het meeste ondervinden, zijn nu het slechtst vertegenwoordigd. Dit wordt de minst inclusieve COP ooit”, zegt Nine de Pater van Milieudefensie daarover.

De COP26 Coalitie, een koepel waar onder meer organisaties van inheemse groepen en jonge activisten in zitten, stelde dat de top ‘overweldigend rijk en wit’ wordt. De Britse overheid stelt daar onder meer tegenover dat vaccins zijn opgestuurd naar arme landen, zodat hun officiële vertegenwoordigers toch konden afreizen.

Los van het officiële programma komen duizenden mensen bij elkaar in de ‘groene zone’. Die is aan de andere kant van de rivier de Clyde. Hier geven onder meer non-profitorganisaties presentaties over de gevolgen van klimaatverandering - en over mogelijke oplossingen.

G20

Eerder dit weekend kwamen de leiders van de G20 (de negentien grootste economieën en de Europese Unie) al samen. Daar werden ze het erover eens dat er alles aan gedaan moet worden om de temperatuurstijging te beperken tot 1,5 graad Celsius. Volgens de bronnen hebben de leiders een tekst goedgekeurd die verder gaat dan wat is afgesproken tijdens de klimaatconferentie van 2015. De wereldleiders spraken toen af de ​​stijging van de gemiddelde temperatuur op aarde aan het einde van de eeuw te beperken tot ruim onder de 2 graden, het liefst tot hooguit 1,5 graad.

De G20-landen hebben afgesproken de financiering van de vuilste soort kolencentrales in het buitenland volledig te stoppen. Dat staat in een voorlopige versie van een gezamenlijke verklaring die persbureaus AFP en Bloomberg hebben ingezien. Aan het einde van dit jaar moeten al die investeringen stoppen.

De afspraken draaien om kolencentrales waar op geen enkele manier techniek wordt ingezet om de uitstoot van CO2 te verminderen. Volgens Bloomberg gaat het om een sterk afgezwakte verklaring. Dat de landen geen geld meer willen steken in de bouw van nieuwe vuile kolencentrales over de grens werd al wel verwacht. Maar over de eigen binnenlandse kolencentrales zijn geen harde afspraken gemaakt. In eerdere versies zouden wel concrete afspraken staan over de afbouw van de eigen kolencentrales.

Klimaatpaus

Vanuit het Vaticaan heeft paus Franciscus vandaag ook stilgestaan bij de klimaattop. Vanaf het Sint Pietersplein riep de paus op om te bidden dat de wereldleiders in Glasgow luisteren naar ,’de roep van de aarde en de roep van de armen.’

Op de dag dat de klimaattop van start gaat, is ook bekend geworden dat de grootste producent ter wereld van ruwe aardolie, Saudi Aramco, zijn winst in het derde kwartaal meer dan verdubbeld heeft. De energieprijzen stijgen dankzij het economisch herstel van de coronacrisis hard en dat leverde het Saoedische staatsbedrijf een winst van omgerekend 26,3 miljard euro op. Een jaar eerder ging er nog een winst van omgerekend 10,2 miljard euro, de boeken in.

Ondanks alle zorgen over klimaatverandering is Saudi Aramco voorlopig nog niet van plan de productie af te schalen. Het bedrijf, dat voor 98 procent in handen is van Saoedi-Arabië, heeft als doel in 2027 dagelijks 13 miljoen vaten olie uit de grond te halen.

