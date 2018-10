Google ziet af van kantoor in Berlijnse wijk na protesten

Google wilde een speciale campus voor start-ups openen in Berlijn, maar stuitte op veel tegenstand. In september hielden activisten het beoogde Google-gebouw enkele uren bezet. Het bedrijf heeft in de aankondiging waarin wordt gesteld dat het van de Berlijnse locatie afziet, niet laten weten of de protesten bij die beslissing werden meegewogen. Het gebouw met oppervlakte van 3.000 m2 waarin Google zich zou vestigen, wordt in gebruik genomen door twee lokale goede doelen.